Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за снегопадов

Синоптики прогнозируют интенсивный снегопад на территории Приморского края с 21 по 23 декабря. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается, что осадки начнутся вечером в среду в юго-западных районах Приморья. Затем циклон распространит влияние на весь регион. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По данным «Примгидромета», за пару дней может выпасть до двух месячных норм осадков, на востоке края — до четырех месячных норм. В связи со снегопадом ожидается ухудшение ситуации на дорогах, вероятно образование гололедицы. Скорость ветра вырастет до 15–20 м/с, на побережье возможны порывы ветра до 27 м/с.

Днем ранее сообщалось о выпадении 50% месячной нормы осадков за сутки в Московской области.