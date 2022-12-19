Кличко: после взрывов в Киеве были повреждены объекты критической инфраструктуры
Мэр Киева Виталий Кличко 19 декабря подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах города.
«Предварительно, в Киеве без пострадавших. Медики и спасатели еще работают на местах», — написал Кличко в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки на Киев есть повреждения объектов критической инфраструктуры.
Утром в понедельник в Киеве была объявлена воздушная тревога. После этого власти города сообщили о взрывах. В энергетической компании ДТЭК сообщили, что в украинской столице вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Вместе с тем в Минобороны России 19 декабря не сообщали об атаках на объекты военной инфраструктуры Украины.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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