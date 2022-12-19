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В ряде областей Украины сообщили об экстренных отключениях света

На Украине сообщили об экстренных отключениях света в Одесской и Днепропетровской областях
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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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В Одессе и Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Об этом 19 декабря в своем Telegram-канале написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

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Как сообщает украинский телеканал 5.ua, экстренные отключения света также фиксируются в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Ранее в этот день сообщалось о введении экстренных отключений в Киеве. Поступала информация, что в Киеве и Киевской области в результате взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры.

При этом официальной информации об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины от Министерства обороны России не поступало.

17 декабря «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании отметили, что ситуация также осложняется непогодой.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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