Дело возбудили после пожара на месторождении в Иркутской области
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на Марковском месторождении. Об этом сообщили 19 декабря в Следственном управлении СК РФ.
Пожар произошел вечером 19 декабря в Усть-Кутском районе, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, на площади около 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий номер сложности.
Следствие установило, что загорелась установка комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения. Для расследования дела следователи изымают техническую и иную документацию, также допрашиваются свидетели.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что в результате пожара пострадали семь человек, два их них находятся в тяжелом состоянии.