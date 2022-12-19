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Дело возбудили после пожара на месторождении в Иркутской области

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на Марковском месторождении. Об этом сообщили 19 декабря в Следственном управлении СК РФ.

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Пожар произошел вечером 19 декабря в Усть-Кутском районе, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, на площади около 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий номер сложности.

Следствие установило, что загорелась установка комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения. Для расследования дела следователи изымают техническую и иную документацию, также допрашиваются свидетели.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что в результате пожара пострадали семь человек, два их них находятся в тяжелом состоянии.

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