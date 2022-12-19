В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
Спецназ Австрии задержал в центре Вены гражданина Греции, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом 19 декабря сообщила газета Kronen Zeitung.
В управлении государственной безопасности и разведки сообщили, что задержанным является 39-летний мужчина по имени Анатолий и по прозвищу Александрос.
«Подозреваемый является сыном бывшего сотрудника главного разведывательного управления Генштаба РФ, во время службы работавшего в качестве дипломата в Германии и Австрии», — пишет газета.
Австрийские спецслужбы якобы зафиксировали контакты подозреваемого с дипломатами других стран. При обыске у него нашли прослушивающие устройства, несколько мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов, уточняет издание. Мужчину также подозревают в разглашении государственной тайны.
Ранее, 11 ноября, в Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что правонарушение, в котором подозревают мужчин, связано с передачей и раскрытием информации, которая может навредить безопасности Швеции.