NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок Земли с изображением оставшейся без электричества Украины.

На фотографии, сделанной 17 декабря, показано, что территория страны почти не освещается, в то время как в соседних государствах видны очаги света вокруг крупных городов.

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, заблокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины.

В генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что ВС РФ выпустили 70 крылатых и четыре управляемые авиационные ракеты, при этом 60 крылатых ракет якобы были сбиты.

Сообщениям об ударах предшествовала информация о воздушной тревоге по всей территории Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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