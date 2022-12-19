Один человек погиб в ДТП с большегрузами на федеральной трассе под Красноярском
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- Один человек погиб в ДТП с большегрузами на федеральной трассе под Красноярском
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на федеральной дороге Р255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщили 19 декабря в пресс-службе главного управления краевого МВД РФ.
Авария произошла утром в понедельник на 929 км в районе села Ольгино. Столкнулись три автомобиля: легковушка Toyota Corolla, два большегруза DAF и КаМАЗ.
«В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1990 года рождения. Водители большегрузов 1983 и 1984 годов рождения госпитализированы», — сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что в настоящее время проезд транспортных средств в районе аварии осуществляется реверсивно по одной полосе.
16 декабря на 178-м км трассы Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре служебный автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщалось о восьми погибших. Также на сегодняшний день четыре человека, пострадавших в ДТП, остаются в тяжелом состоянии.
По данным «Известий», в расследовании причин произошедшего есть несколько версий, в том числе уснувший водитель.