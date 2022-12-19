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Испытания новой системы управления ракет «Союз» пройдут на Байконуре

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракету-носитель «Союз-2.1а» временно поставили на старт на космодроме Байконур для испытаний новой наземной аппаратуры системы управления. Об этом сообщили 19 декабря в госкорпорации «Роскосмос».

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Отмечается, что эта система была изготовлена взамен устаревшей и выработавшей ресурс. Она предназначена для проведения электрических испытаний бортовых систем управления, проверки правильности функционирования, подготовки к пуску и пуска ракет.

«Комплексные испытания системы не предусматривают заправку «Союза-2.1а» топливом. Будет проверена работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность обеспечить подготовку к пуску и пуск», — сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

В феврале 2023 года этой ракете предстоит вновь вывести на орбиту грузовик «Прогресс МС-22».

26 октября государственная комиссия на Байконуре допустила к старту ракету-носитель «Союз-2.1а». В тот же день она стартовала с грузовым кораблем «Прогресс МС-21». В ее задачи входила доставка корабля на околоземную орбиту, после которого он уже продолжит самостоятельный полет к МКС.

Тогда же отмечалось, что «Прогресс МС-21» должен был доставить 2520 кг грузов — топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот, оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для российского сегмента МКС.

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