В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщило 19 декабря украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление энергетической компании ДТЭК.

«В Киеве из-за воздушной атаки ввели экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник власти сообщили, что в Киеве и Киевской области в результате взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры.

При этом официальной информации об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины от Министерства обороны России не поступало.

Ранее в этот день в Киеве была объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко также рассказал, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах. Подтверждения этой информации от российских властей также нет.

17 декабря «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании отметили, что ситуация также осложняется непогодой.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».