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Катар предупредил ЕС о последствиях из-за дела о коррупции в Европарламенте

AFP: Катар предупредил Евросоюз о последствиях из-за дела о коррупции в Европарламенте
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Власти Катара предупредили о последствиях из-за отказа в доступе в Европейский парламент (ЕП) на фоне коррупционного скандала. Об этом 18 декабря сообщило агентство AFP.

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В Катаре считают дискриминационными планы парламента приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства.

«Подобная дискриминационная мера, ограничивающая диалог и сотрудничество в отношении Катара до завершения разбирательства, негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, равно как и на текущие дискуссии по поводу глобального энергетического дефицита и энергетической безопасности», — говорится в заявлении катарского дипломата.

9 декабря заместитель главы Европарламента Ева Кайли была задержана в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Также в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара были помещены под стражу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Позднее, 12 декабря, власти Греции заморозили активы Кайли в связи с обвинениями во взяточничестве. Также аресту подлежат активы родственников Кайли.

На следующий день депутаты ЕП абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли. Только один высказался против, двое воздержались. В то же время адвокат Кайли Михалис Димитракопулос опроверг все обвинения в ее адрес, заявив, что она не имеет никакого отношения к деньгам из Катара и той незаконной деятельности, в которой ее подозревают.

14 декабря сообщалось, что задержанную в рамках расследования коррупционного дела Кайли не смогли доставить в суд для избрания ей меры пресечения из-за забастовки охранников тюрьмы. Рассмотрение ее дела перенесли на 22 декабря.

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