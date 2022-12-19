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ВСУ начали использовать джипы с минометами на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ начали использовать джипы с установленными на них минометами на краснолиманском направлении
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Фото: REUTERS
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Украинские войска начали использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами на краснолиманском направлении. Об этом 19 декабря рассказал офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

По его словам, ВСУ перешли на такую тактику в связи с дефицитом артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники.

«Украинское командование всё больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов», — рассказал он ТАСС.

Марочко указал, что такие огневые средства работают вдоль естественных укрытий, чтобы прикрывать пехотные подразделения украинских войск.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кроме того, на этом же направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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