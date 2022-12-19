ВСУ начали использовать джипы с минометами на краснолиманском направлении

Украинские войска начали использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами на краснолиманском направлении. Об этом 19 декабря рассказал офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, ВСУ перешли на такую тактику в связи с дефицитом артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники.

«Украинское командование всё больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов», — рассказал он ТАСС.

Марочко указал, что такие огневые средства работают вдоль естественных укрытий, чтобы прикрывать пехотные подразделения украинских войск.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кроме того, на этом же направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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