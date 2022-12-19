В ДНР заявили о намерении нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году
Добыча угля в Донецкой Народной Республике (ДНР), как ожидают власти региона, увеличится на 10–15% в 2023 году. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.
В интервью ТАСС Чертков отметил, что в 2022 году в ДНР планировался запуск шести новых очистных забоев, но пока только пять готовятся к запуску. При этом каждая новая подземная горная выработка — это победа, которая свидетельствует о развитии региона, указал он.
«Конечно, снизилось число проходок, количество людей, которые занимаются подготовкой новых очистных забоев», — отметил министр.
Чертков также указал на то, что самыми успешными были 2018–2019 годы, когда за 12 месяцев добывалось 7–8 т угля. Он добавил, что из-за необходимости защищать территории Донбасса много шахтеров «Ясиновской-Глубокой» ушли служить, поэтому на объекте пришлось вдвое сократить объем работы, и добыча угля упала.
Еще в октябре сообщалось, что шахта «Ясиновская-Глубокая» в ДНР планирует возобновить добычу угля после Нового года. Директор шахты Роман Клюев отметил, что из-за необходимости защищать территории Донбасса много шахтеров «Ясиновской-Глубокой» ушли служить, поэтому на объекте пришлось вдвое сократить объем работы, и добыча угля упала.
Однако Клюев выразил надежду на на скорое прекращение обстрелов Донбасса со стороны украинских националистов и на восстановление прежней жизни.