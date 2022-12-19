В ДНР заявили о намерении нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году

Министр угля и энергетики ДНР Чертков: мы считаем, нам удастся нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году

19 декабря 2022, 07:45 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына