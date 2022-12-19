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Байден оскорбил ирландцев и перепутал родственников жены

NYP: Байден оскорбил ирландцев своим высказыванием и перепутал отца и деда своей жены
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Фото: Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP
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Американский президент Джо Байден произнес некорректное сравнение с ирланцами и заявил, что у него есть итальянские корни, сообщила газета New York Post.

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Во время встречи с ветеранами Второй мировой войны в Нью-Касле штата Делавэр американский лидер «странным образом» поприветствовал 102-летнего участника.

«Может я и ирландец, но совсем не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Так что теперь во мне есть немного итальянского, понимаете?», — заявил Байден.

При этом глава Белого дома перепутал отца и деда своей жены Джилл. Доминик Джакоппа приходился ей дедом, а не отцом.

Джо Байден регулярно становится предметом обсуждения из-за постоянных оплошностей и оговорок, которые допускает самый возрастной лидер США в истории.

14 декабря Байден вновь обратился к невидимой аудитории. Видеоролик распространился в Сети. На опубликованных кадрах видно, что в ходе речи политик общался с избирателями, которые одобряли аплодисментами его высказывания. Однако он обернулся назад и в пустоту попросил не прыгать.

В начале декабря, во время торжественного ужина в Белом доме Байден назвал Францию «Фрэнком». В это время рядом с ним находился президент Франции Эммануэль Макрон.

В ноябре во время саммита АСЕАН в Пномпене Байден поблагодарил Колумбию вместо Камбоджи за председательство в организации. В начале того же месяца американский лидер озвучил факт своей биографии, которого не могло быть даже с учетом возраста политика. По словам Байдена, он лично разговаривал с первооткрывателем гормона инсулин.

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