Экс-премьер СССР Рыжков допустил воссоздание Советского Союза по принципу ЕС

Советский Союз можно было бы воссоздать на тех же принципах, по которым существует сегодня Евросоюз (ЕС). Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил бывший председатель совета министров СССР Николай Рыжков.

Он отметил, что воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал раньше, невозможно.

«Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — рассказал Рыжков в беседе с «РИА Новости».

Рыжков напомнил, что государство — это живой организм, оно развивается, стареет, болеет, поэтому им периодически надо заниматься.

«Нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять всё на месте, должно двигаться», — добавил бывший глава совета министров.

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис 19 июня выступил на IX Глобальном бакинском форуме, в ходе которого назвал идею восстановления СССР бредом.

Бурбулис известен тем, что был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР.