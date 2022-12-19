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Аксенов сообщил о снижении аварийности электросетей Крыма на 5-7%
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Аксенов сообщил о снижении аварийности электросетей Крыма на 5-7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Количество аварий на электрических сетях Крыма в 2022 году снизилось 5-7% в сравнении с прошлогодним показателем, заявил в понедельник, 19 декабря, глава республики Сергей Аксенов.

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«Аварийность сетей в Крыму в пределах среднероссийского показателя, ведется работа по его снижению. Например, в текущем году аварийность ниже чем в прошлом на 5-7%», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Аксенов уточнил, что на полуострове обеспечена постоянная готовность более 300 резервных источников электроснабжения. Также в круглосуточном режиме дежурят 42 оперативно-выездные бригады.

Работа по модернизации электросетей ведется с 2015 года. За это время было реконструировано более 20 подстанций и около 90 км магистральных линий электропередач в разных регионах республики.

22 ноября 2015 была повреждена линия электропередач в Херсонской области, в результате которой власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС. Все социальные объекты перевели на резервные источники питания, школы и детские сады ушли на вынужденные каникулы.

МЧС перебросило на полуостров более 600 генераторов. Тогда же, в декабре 2015 года, заработала первая нитка энергомоста «Крым-Кубань», связавшая крымскую энергосистему с ОЭС Юга — единой энергетической системой России.

1 сентября глава Крыма Аксенов заявил о готовности региона к любому натиску. По его словам, запугать местных жителей и остановить развитие республики не удастся никому. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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