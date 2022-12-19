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Цискаридзе высказался об отсрочках от мобилизации для артистов балета

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Фото: Пресс-служба Академии Русского балета имени Вагановой
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Николай Цискаридзе в интервью «Известиям» рассказал, как воспринял объявление мобилизации.

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«Когда объявили о мобилизации, у меня не было ажиотажа и переживаний. Потому что мои ученики все служат в главных театрах страны, где есть отсрочка», — сказал народный артист.

По признанию Николая Цискаридзе, биться за нее он начинал еще в 2011 году. Тогда решили отменить отсрочку для артистов.

«И я громче всех кричал «караул». Ходил, доказывал, поднимал этот вопрос перед президентом на Совете по культуре. И Большой театр тогда получил и дает ее до сих пор своим артистам. Все остальные коллективы делают это очень сложно», — отметил он.

По словам Цискаридзе, отсрочка у танцовщиков должна быть, и раньше была всегда.

«У нас профессия, несовместимая с сапогами. Например, нам нельзя кататься на лыжах и в коньках. Не потому, что можно упасть, а еще и потому что это не полезно для голеностопа, для суставов», — пояснил артист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 19 декабря, в 10:00.

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