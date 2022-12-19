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Губернатор сообщил о семерых пострадавших при пожаре на месторождении в Приангарье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Семь человек пострадали в результате крупного возгорания на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, о чем сообщил в понедельник, 19 декабря, губернатор региона Игорь Кобзев.

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«Пострадали семь человек. Два человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четырех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно», — написал он в Telegram-канале, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Кобзев добавил: по данным МЧС, погибших в результате происшествия нет. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники.

Прокуратура города Усть-Кут устанавливает все обстоятельства и причины пожара. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности и соблюдения иного федерального законодательства, говорится на сайте прокуратуры региона.

В этот же день пожар на Марковском месторождении был ликвидирован. К тушению были привлечены автоматические системы пожаротушения. На место происшествия также были направлены пожарные расчеты МЧС России. Сообщалось, что во время происшествия пострадали пять человек.

Возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково на площади около 1 тыс. кв. м началось ранее, в воскресенье. Пожару был присвоен третий номер сложности.

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