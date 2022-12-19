Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Экономика
Аналитик предсказал укрепление доллара в следующем году
Армия
Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о боевых задачах в зоне СВО
Экономика
В «Сбере» заявили о финансировании ВСУ краденными деньгами россиян
Мир
Bloomberg узнало о намерении ЕС снизить потолок цен на газ
Спорт
Кирилл Капризов выбил 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
Общество
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Мир
Маск предложил пользователям решить его судьбу на посту главы Twitter
Происшествия
Губернатор сообщил о семерых пострадавших при пожаре на месторождении в Приангарье
Мир
КНДР заявила о готовности представить первый разведспутник в апреле 2023 года
Наука
Ученые рассказали о разработке лечения редкой наследственной «болезни бабочки»
Общество
Почти 400 сирот из зоны СВО нашли новые семьи
Сюжет:

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Аргентины победила команду Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре, став чемпионом мира. Финальный матч прошел в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик».

Одним Лео: как Месси наконец-то привел свою сборную к победе в ЧМ
Мундиаль в Катаре завершился феноменальным матчем, в котором команда Лионеля Скалони победила Францию в серии пенальти

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу, после чего счет стал 3:3. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси оформил дубль на 23-й минуте с пенальти. Еще один гол с пенальти на 36-й минуте забил аргентинец Анхель Ди Мария.

Хет-триком отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он забил гол на 81-й минуте, добавила «Газета.Ru».

Итоговый счет игры, которая закончилась серией пенальти, составил 4:2 в пользу Аргентины. Решающий гол в серии послематчевых 11-метровых ударов забил Гонсало Монтиэль.

35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира по футболу, сообщил «Спорт-Экспресс».

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз. Ранее команда побеждала в чемпионатах мира по футболу в 1978 и 1986 годах.

До завершения финального матча ЧМ-2022 сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

Ранее, 15 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022