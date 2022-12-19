Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022

Сборная Аргентины победила команду Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре, став чемпионом мира. Финальный матч прошел в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик».

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу, после чего счет стал 3:3. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси оформил дубль на 23-й минуте с пенальти. Еще один гол с пенальти на 36-й минуте забил аргентинец Анхель Ди Мария.

Хет-триком отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он забил гол на 81-й минуте, добавила «Газета.Ru».

Итоговый счет игры, которая закончилась серией пенальти, составил 4:2 в пользу Аргентины. Решающий гол в серии послематчевых 11-метровых ударов забил Гонсало Монтиэль.

35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира по футболу, сообщил «Спорт-Экспресс».

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз. Ранее команда побеждала в чемпионатах мира по футболу в 1978 и 1986 годах.

До завершения финального матча ЧМ-2022 сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

Ранее, 15 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.