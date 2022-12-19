Краевой Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Хабаровском

Четыре человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в понедельник, 19 декабря.

«В ККБ №1 три пациента: одного пациента, который находился в реанимации с пневмотораксом, сегодня врачи планируют перевести в торакальное отделение. Еще два пациента в этом отделении находятся в состоянии средней степени тяжести. В ККБ имени Владимирцева восемь человек: четыре пациента находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Еще четыре человека проходят лечение в травматологическом и нейрохирургическом отделениях. Кроме того, с пострадавшими начнут работать психологи краевой психиатрической больницы и центра медицины катастроф, также в ближайшие дни соцслужбы привезут личные вещи для пациентов.

О происшествии на 178-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре стало известно 16 декабря. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщалось о восьми погибших.

По информации «Известий», в расследовании причин есть несколько версий, в том числе уснувший водитель.