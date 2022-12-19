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Маск предложил пользователям решить его судьбу на посту главы Twitter

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Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
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Предприниматель Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за или против того, чтобы он покинул пост главы компании. Соответствующий опрос он опубликовал в своем аккаунте 18 декабря.

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«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам опроса», — сказано в посте-голосовании, которое предлагает два ответа: да или нет.

Опрос продлится 24 часа.

Перед этим Маск опубликовал твит, в котором уведомил об опросе пользователей на тему «серьезных изменений в политике» соцсети.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

На своем посту он обещал ряд изменений, таких как «амнистия» заблокированным аккаунтам, увеличение символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс. и замена всех учетных записей с устаревшими синими галочками верификации.

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