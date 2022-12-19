Маск предложил пользователям решить его судьбу на посту главы Twitter
Предприниматель Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за или против того, чтобы он покинул пост главы компании. Соответствующий опрос он опубликовал в своем аккаунте 18 декабря.
«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам опроса», — сказано в посте-голосовании, которое предлагает два ответа: да или нет.
Опрос продлится 24 часа.
Перед этим Маск опубликовал твит, в котором уведомил об опросе пользователей на тему «серьезных изменений в политике» соцсети.
Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».
Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.
На своем посту он обещал ряд изменений, таких как «амнистия» заблокированным аккаунтам, увеличение символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс. и замена всех учетных записей с устаревшими синими галочками верификации.