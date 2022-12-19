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Детский омбудсмен рассказала об опасениях подростков относительно будущего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Опасения относительно будущего высказывает сейчас более половины детей, но при этом 90% надеются, что оно будет хорошим. Об этом рассказала «Известиям» уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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По ее словам, таковы результаты опроса с участием 300 тыс. респондентов, в том числе подростков, их родителей, специалистов из этой сферы.

«Мне кажется, что от нас, взрослых, сейчас зависит, как будут чувствовать себя дети. Мы можем сколько угодно заниматься работой с привлечением психологов. Но ценна чуткость, когда мы обнимаем, целуем детей, разговариваем с ними о том, что мы рядом, готовы поддержать во всех переживаниях, поисках», — сказала она в интервью «Известиям».

Детский омбудсмен пожелала родителям в наступающем году как можно чаще обнимать детей и дарить им любовь и поддержку.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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