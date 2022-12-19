КНДР провела связанное с разработкой разведывательного спутника испытание
КНДР провела связанное с разработкой нового разведывательного спутника испытание. Об этом 19 декабря сообщило агентство Yonhap.
«Северная Корея заявляет, что в воскресенье провела важные испытания, связанные с разработкой разведывательного спутника на ракетном пусковом комплексе Сохэ», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось, что КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения. Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков.
Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки.
Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.