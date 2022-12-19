Реклама
Прямой эфир
Мир
В Норвегии сообщили об отказах россиянам в выдаче виз
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле поселка в Белгородской области
Мир
В Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже жилого здания
Мир
Эрдоган заявил о намерении увеличить вдвое дальность ракеты «Тайфун»
Мир
КНДР провела связанное с разработкой разведывательного спутника испытание
Спорт
Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022
Мир
Макрон поблагодарил сборную Франции за игру на ЧМ по футболу в Катаре
Общество
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Мир
В Париже начались массовые погромы после поражения сборной на ЧМ-2022
Мир
Хорватский Advance указал на последствия для США от обещанных поставок ЗРК Patriot Киеву
Спорт
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Армия
Военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов в зоне СВО

КНДР провела связанное с разработкой разведывательного спутника испытание

0
Фото: Global Look Press/XinHua/KCNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР провела связанное с разработкой нового разведывательного спутника испытание. Об этом 19 декабря сообщило агентство Yonhap.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

«Северная Корея заявляет, что в воскресенье провела важные испытания, связанные с разработкой разведывательного спутника на ракетном пусковом комплексе Сохэ», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения. Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки.

Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022