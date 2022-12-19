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Мошеннические колл-центры начали переезжать к западным границам Украины

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Фото: РИА Новости
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Количество мошеннических колл-центров в городе Днепр (бывший Днепропетровск) значительно сократилось: на пике их там располагалось более 1 тыс., а в настоящее время это число не превышает 100 штук. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

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Средний размер выкупа за доступ к данным составляет $247 тыс.

«В этом году вследствие проведения спецоперации мошеннические колл-центры стали перемещаться в сторону запада и центра Украины — таких городов, как Львов, Житомир, Тернополь, Николаев. В целом количество мошеннических кол-центров сегодня на всей территории Украины составляет несколько сотен», — уточнил зампред «Сбера».

Помимо этого, по некоторым данным банка, подпольные колл-центры переезжают на территорию других государств.

«Я не стал бы утверждать, смело называя страны, но все признаки такой работы мы фиксируем с территории Польши и Германии, а в последние два месяца — с территории Великобритании», — уточнил Станислав Кузнецов.

По его словам, еще один важный тренд — рост звонков украинских колл-центров на телефонные номера других стран: в частности, Казахстана, Узбекистана.

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