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Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о росте числа обращений на 20%

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Количество обращений к детскому омбудсмену в этом году выросло возросло на 20% — до 11 тыс., многие из них касались устройства детей-сирот Донбасса, а также защиты прав детей в связи с частичной мобилизацией. Об этом рассказала в интервью «Известиям» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«Каждому обращению мы уделяем особое внимание, потому что иногда мы — помощь в последней инстанции и не среагировать не можем. Число обращений выросло на 20% относительно прошлого года. Многие касались устройства детей-сирот Донбасса. Еще одна волна была посвящена частичной мобилизации, когда к нам обращались многодетные, родители детей с инвалидностью и просили отсрочки для отцов», — сказала она.

Правозащитница добавила, что региональные уполномоченные отдельно обратили внимание на ситуации, когда ребенок в семье является пасынком или падчерицей, а папа, который его воспитывал всё время, мобилизован, то пособие не начисляют.

«В регионах в ручном режиме такие случаи отрабатываются, уточняется, кто из членов семьи является получателем социальных гарантий», — заверила Львова-Белова.

Также, по ее словам, возникают вопросы, касающиеся медицинского сопровождения детей, помощи семье на селе. К такой работе подключают благотворительные фонды, региональных уполномоченных, а в случае необходимости — и аппарат федерального детского омбудсмена.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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