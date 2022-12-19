Хорватский Advance указал на последствия для США от обещанных поставок ЗРК Patriot Киеву

Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их в боевых условиях, говорится в материале хорватского портала Advance.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое пристальное изучение, разумеется, не может устраивать», — сказано в статье от 15 декабря.

Уточняется, что характеристики данных ракет отлично подходят для обороны одной военной базы, но они совершенно не годятся для защиты таких крупных мегаполисов, как Киев.

По мнению автора, передача Patriot скорее будет символизировать преданность Вашингтона Киеву, но не сможет оказать особого влияния на ход конфликта.

13 декабря отставной генерал армии США Марк Хертлинг отметил, что для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев обучения. Он подчеркнул, что для управления этими комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США всё глубже втягиваются в конфликт и без предоставления комплексов Patriot, отметили в российской дипмиссии.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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