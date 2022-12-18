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Снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом в центре Донецка
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Снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом в центре Донецка

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке, повредив две квартиры и кровлю. Об этом стало известно в воскресенье, 18 декабря.

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«Я вообще-то один живу, находился в спальне. Там всё чисто, только вот на кухне прорвало воду — течет. А потом как зашел сюда, тут вообще ничего не было видно, всё стояло в пыли штукатурной. Ужасно, конечно», — рассказал «РИА Новости» пожилой жилец одной из поврежденных квартир.

Уточняется, что пострадавших при попадании снаряда в дом нет. При этом из-за обстрела в доме были повреждены не только две квартиры и кровля, но и система водоснабжения. Из-за этого несколько квартир оказались подтоплены.

Украинские боевики обстреливают Ворошиловский район Донецка на протяжении всего вечера, этот обстрел стал третьим.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее в этот день сообщило, что украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град». Отмечалось, что было выпущено 10 ракет.

Позднее там рассказали о новом обстреле центра Донецка. На этот раз из РСЗО было выпущено восемь ракет.

По данным администрации Ворошиловского района города, зафиксированы попадания снарядов около республиканского травматологического центра. Ранее в этот день огонь велся по окраинам города.

Специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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