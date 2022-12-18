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В ДНР зафиксировали три прямых попадания при обстреле больницы

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Три прямых попадания в 6-й и 7-й корпуса зафиксированы при обстреле больницы в Донецке со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил в воскресенье, 18 декабря, главврач Областной клинической больницы имени Калинина Иван Плахотников.

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«Два человека пострадали при обстреле больницы имени Калинина. Три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса», — сказал он ТАСС.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что один из пациентов, пострадавших при обстреле больницы, скончался.

Мэр города Алексей Кулемзин, ранее сообщивший о возгорании обстрелянной больницы, заявил о ликвидации всех очагов горения.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города.

Помимо этого, прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», Дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

Ранее в этот день огонь велся по окраинам города. Всего за день по городу было выпущено около 40 ракет.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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