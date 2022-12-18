Пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Приангарье ликвидирован

Крупное возгорание на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидировано. Об этом сообщили 18 декабря Главном управлении МЧС РФ по региону.

«В 02:24 (21:24 мск) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов», — указано в Telegram-канале регионального ведомства.

Дальнейшей угрозы для населения нет. По уточненным данным, при ЧП пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы поселка Верхнемарково Константина Власова.

«Произошел хлопок, произошло возгорание. По предварительной информации, были данные, что пострадали пять человек», — отметил он.

Возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково на площади около 1 тыс. кв м началось ранее в воскресенье. Пожару был присвоен третий номер сложности.

К тушению были привлечены автоматические системы пожаротушения. На месте происшествия также были направлены пожарные расчеты МЧС России.