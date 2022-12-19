Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле поселка в Белгородской области
Мир
В Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже жилого здания
Мир
Эрдоган заявил о намерении увеличить вдвое дальность ракеты «Тайфун»
Мир
КНДР провела связанное с разработкой разведывательного спутника испытание
Спорт
Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022
Мир
Макрон поблагодарил сборную Франции за игру на ЧМ по футболу в Катаре
Общество
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Мир
В Париже начались массовые погромы после поражения сборной на ЧМ-2022
Мир
КНДР заявила о готовности представить первый разведспутник в апреле 2023 года
Наука
Ученые рассказали о разработке лечения редкой наследственной «болезни бабочки»
Общество
Почти 400 сирот из зоны СВО нашли новые семьи

Ученые рассказали о разработке лечения редкой наследственной «болезни бабочки»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный коллектив Центра высокоточного редактирования и генетических технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова разрабатывает методику борьбы с редкой врожденной генетической болезнью — буллезным эпидермолизом (БЭ), которая пока считается неизлечимой.

Нежный покров: как живут люди-бабочки
Предсказать появление детей с буллезным эпидермолизом помогут генетические тесты

Специалисты медицинского университета предложили использовать для терапии технологию редактирования генома, которая позволяет изменять фрагменты ДНК в клетках живого организма.

При БЭ, или, как его называют, «болезни бабочки», развивается повышенная хрупкость кожи и слизистых оболочек пациента, причина которых — в мутациях генов, кодирующих различные белки.

«Буллезный эпидермолиз — это даже не болезнь, а целая группа заболеваний. Возникает мутация, которая разрушает последовательность гена, и нарушаются функции белков, регулирующих работу кожного покрова. У каждого пациента своя мутация. Наша задача заключалась в разработке подхода, ориентированного на конкретного больного, но при этом универсального», — рассказала ведущий научный сотрудник, руководитель отдела генодерматозов Центра высокоточного редактирования и генетических технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Надежда Гурская.

Идея ученых заключается в том, чтобы с помощью рекомбинантного (с отредактированной ДНК. — Ред.) белка «отключать» в клетках мутации, ставшие причиной болезни. Они очень индивидуальны, однако разрабатывать отдельное средство для лечения каждого конкретного пациента слишком долго и дорого. Наследственные нарушения в ДНК, ставшие причиной болезни, могут быть двух типов — доминантные и рецессивные. Ученые разрабатывают подход для первого типа, который позволит помочь значительной части пациентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дефект «бабочки»: в РФ создают метод лечения орфанного заболевания кожи

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022