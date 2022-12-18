Генштаб Белоруссии объяснил выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным

В Генеральном штабе Вооруженных сил Белоруссии 18 декабря дали разъяснения по выдаче мобилизационных предписаний военнообязанным, которые проходят сверку учетных данных в военных комиссариатах республики. Как отметил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Белоруссии Александр Шальпук, данное предписание не ограничивает граждан в перемещении или в чем-то еще.

«Оно является документом, который говорит гражданину, что он в соответствии со своей военно-учетной специальностью, которую имеет, закрепляется за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части», — заявил военный в эфире телеканала СТВ.

Он также подчеркнул, что предписания получают не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии со своей воинской специальностью.

Также Шальпук опроверг ранее появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы подготовке Белоруссии к неким военным действиям, назвав их ложью и фейками.

13 декабря пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указал, что в США не видят назревающей активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. Райдер не стал озвучивать разведывательные данные, но подчеркнул, что американская сторона «внимательно следит за ситуацией в регионе, в том числе и в Белоруссии».

Ранее тем же днем в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности войск. Отмечалось, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, в связи с чем будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и некоторым участкам местности.

11 декабря начальник Генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

2 декабря в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о перехвате разведывательного беспилотника, который направлялся со стороны Украины. Он был захвачен в 1200 м от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны, когда направлялся в тыл белорусской территории.