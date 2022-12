Завел в «Аватар»: The Weeknd поет с на’ви, Кендрик Ламар — с Хелен Миррен

Кендрик Ламар отправляется к психотерапевту, The Weeknd — на Пандору, а Игги Поп — в прошлое. С важными альбомами по-прежнему напряженка, зато хитовых синглов хоть отбавляй. «Известия» помогут составить трек-лист для последних недель года.

The Weeknd — Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

На прошедшей неделе в центре внимания был сиквел «Аватара», вышедший наконец в европейский и американский прокат. Но меломанам тоже не стоит игнорировать это событие, поскольку главную песню из фильма спел The Weeknd. Вслед за кинотеатральным релизом сингл Nothing Is Lost (You Give Me Strength) появился в Сети. И в отличие от самой картины Джеймса Кэмерона, требующей IMAX-зала, композицию Абеля Тесфайе мы в полной мере можем оценить и в России, пусть и не на стримингах.

Псевдонародное пение, отсылающее к африканским культурам и призванное символизировать, видимо, народ на’ви из «Аватара», сменяется здесь выразительным, сразу узнаваемым вокалом The Weeknd. Продюсерами трека выступили композитор фильма Саймон Франглен и диджейское трио Swedish House Mafia. Привкус хаус-звучания в сопровождении действительно чувствуется, и всё вместе образует довольно странный симбиоз. Впрочем, хуже то, что мелодия — вроде бы приятная и благозвучная — совершенно не запоминается. Но, возможно, после просмотра картины песня воспринимается иначе, да и не надо от нее требовать хитового потенциала, как от лучших работ The Weeknd?

Kendrick Lamar — Count Me Out

Клипы Кендрика Ламара всегда больше, чем просто музыкальные ролики. Иногда это мини-фильмы, иногда — настоящие произведения видео-арта. Очередная короткометражка, основанная на номере Count Me Out из альбома Mr. Morale & the Big Steppers, — и то и другое сразу. Достаточно сказать, что главную женскую роль здесь играет оскароносная Хелен Миррен. Она выступает в образе психотерапевта, выслушивающего исповедь Кендрика. Экран делится на три части: в левой и правой вертикальных черно-белых секциях — Миррен и Ламар соответственно. Посередине — цветной квадрат, в котором череда арт-образов, один другого метафоричнее и изысканнее. Видимо, они призваны иллюстрировать подсознание пациента. Но, кстати, не во всех фигурирует сам Ламар. Да и стилистически эти кусочки разные. Однако каждый интересен сам по себе, а вместе они действительно производят впечатление потока больного сознания — впрочем, бесконечно творческого. Надо ли говорить, что всё это прекрасно сочетается с песней, меланхоличной и гипнотизирующей читкой Ламара?

Iggy Pop — Strung Out Johnny

Недавно Игги Поп анонсировал новый альбом Every Loser, который должен выйти 6 января 2023 года, и выпустил первый сингл Freezy — жесткий, крикливый, вполне в духе ортодоксального стиля The Stooges. Теперь же подоспел второй трек из будущей пластинки, и его саунд уже иной. Вокал Игги здесь более спокойный, хотя и не менее харизматичный. Поклонники даже указывают, что голос Попа в Strung Out Johnny похож на Дэвида Боуи.

В сопровождении же на переднем плане оказывается запоминающийся гитарный мотив. И в целом это такой добротный пост-панк со старомодными синтезаторами и загадочными стихами, обращенными к некоему Джонни (уж не Деппу ли?).

Что ж, тем интереснее, каков же будет лонгплей в целом. После Freezy многие предполагали, что Игги вернулся в 1970-е, но оказалось, стилевой диапазон шире. Одно понятно: так или иначе вся эта музыка всё равно смотрит в прошлое. Ну а почему бы и нет, если настоящее и будущее столь тревожны?

Трансляция гала-концерта «Vivat Щедрин!»

Всю прошлую неделю в России шли мероприятия к юбилею Родиона Щедрина. Главными из них стали концерты в Мариинском театре и зале имени Чайковского. Но не могла проигнорировать красивую дату и Московская консерватория. Собственно, именно вечер в Малом зале на Большой Никитской оказался первым в этом красивом ряду (запись можно оценить на YouTube-канале телевидения консерватории). И его особенностью стала широчайшая палитра жанров и инструментальных составов: творчество Щедрина предстало в полифоническом многообразии, включающем как сольные вещи, например «Телеграммы» для органа (исполнитель — Евгения Кривицкая) или «Ледяной дом» для маримбы (Виктор Сыч), так и хоровые опусы и номера для голоса с фортепиано. Отметим, что в концерте приняли участие сразу два вокальных коллектива: Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева и академический большой хор «Мастера хорового пения» п/у Льва Конторовича.

Чего здесь точно не было, так это «хитов» вроде «Кармен-сюиты» или «Озорных частушек»: программа создала облик «другого» Щедрина, мастера тонких нюансов и необычных тембровых решений. Но одно всем известное сочинение всё же прозвучало — на бис, в качестве постскриптума: марш монтажников из фильма «Высота» («Не кочегары мы, не плотники»). Отличное напоминание, что Родион Константинович не только эстет-новатор, но и по-настоящему народный композитор.

Плейлист недели

Свежий сингл The Weeknd из «Аватара» на российских стримингах недоступен, однако можно послушать его предыдущую коллаборацию со Swedish House Mafia. С нее и начнем. Следом прозвучит не очень известный, но крайне интересный старый трек Кендрика Ламара — еще одно свидетельство, что это не просто рэпер, а экспериментатор. А затем — оптимистичное кантри из нового альбома Джона Сторка (казалось бы, санкции санкциями, а релизы самой американской музыки у нас исправно выходят!). Вторая половина плейлиста — еще более эклектичная. Свежая пластинка Divertissement Chamber Orchestra собрала музыку Сергея Курехина. Знали ли вы, что основатель поп-механики и автор мема «Ленин-гриб» был таким талантливым и вполне серьезным композитором? Если нет — послушайте один трек с этой пластинки. Ну и не можем не поклониться юбиляру: «Озорные частушки» — визитная карточка Щедрина, да еще и в хрестоматийном исполнении Евгения Светланова. А в конце прозвучит неожиданно лиричный номер на французском в исполнении Игги Попа — это совсем недавно вышедший бонус-трек с Deluxe-переиздания альбома Après.