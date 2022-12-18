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Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах

FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
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Фото: Global Look Press/dpa/Brunno Covello
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Обращение президента Украины Владимира Зеленского к беженцам с просьбой не возвращаться на родину говорит о крайне бедственном положении украинской инфраструктуры и экономики страны в целом. Такое мнение высказал британский экономист и историк Адам Туз в беседе с журналом Foreign Policy в пятницу, 16 декабря.

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«Очень показательно, что Зеленский просил украинских беженцев не возвращаться домой, держаться подальше от страны. Когда государство буквально просит своих граждан оставаться за границей, поскольку не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — отметил Туз.

Он также указал на то, что в последнее время в различных точках Украины российскими ударами было выведено из строя до 50% энергетической инфраструктуры.

«Если эти российские удары продолжатся, то положение экономики Украины станет крайне серьезным — возможно, в начале следующего года», — сказал экономист.

По его мнению, от неизбежного краха Украину спасает только западная поддержка, но это лишь временно помогает решить вопрос со стабильностью финансовой системы в стране.

До этого, 12 декабря, Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

7 декабря президент Украины признал невозможность восстановления энергосистемы Украины. По его словам, в ближайшем будущем стране не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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