Сборная Франции забила аргентинцам гол в финале ЧМ в Катаре

Сборная Франции во втором тайме забила свой первый гол в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против аргентинцев. Счет игры стал 2:1 в пользу сборной Аргентины.

В первом тайме на 23-й минуте капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.

Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду», передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы.

До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.

Тогда же стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.