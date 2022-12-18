Участники Российского движения детей и молодежи выбрали название

Российское движение детей и молодежи получит название «Движение первых». За такой вариант 18 декабря проголосовало большинство участников съезда, передает корреспондент «РИА Новости».

Это же решение было принято по итогам первого голосования за наименование организации, однако затем было проведено переголосование.

Во встрече принимают участие представители всех 89 регионов России — от каждого из них в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

Ранее в этот день сообщалось, что помимо названия организации на мероприятии будут определены ее направления деятельности, миссия и ценности. Участников съезда поприветствовал президент РФ Владимир Путин.

До этого, 13 декабря, он назначил Григория Гурова председателем правления движения детей и молодежи.

Закон о создании движения был подписан российским лидером 14 июля. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.