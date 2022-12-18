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Сообщается о пожаре в вагоне пассажирского поезда Ростов – Москва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Ростовской области 18 декабря загорелся пассажирский поезд, следующий по маршруту Ростов – Москва. Данных о пострадавших пока не приводится.

«По предварительной информации, возгорание произошло в одном из вагонов на станции Хотунок примерно в 16:30», — указано в Telegram-канале «Че по Ростову?»

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что в Переволоцком районе Оренбургской области ночью загорелся тепловоз. По данному факту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Инцидент произошел около 4 утра на 1444-м км Южно-Уральской железной дороги.

На перегоне станция Переволоцкая – станция Сырт загорелся тепловоз в составе грузового поезда, который следовал от станции Кинель в Оренбург.

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