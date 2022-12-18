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Сооснователь девелопера «Донстрой» Зеленов умер во Франции

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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Сооснователь российской девелоперской группы компаний «Донстрой» Дмитрий Зеленов умер во Франции. Об этом сообщило 18 декабря издание Nice-Matin со ссылкой на данные прокуратуры округа Грас.

Смерть Зеленова газета назвала «загадочной и фатальной», указав, что она пополнила трагические случаи с российскими олигархами за последнее время во Франции. Отмечается, что российский бизнесмен упал с перил 9 декабря, когда гостил у друзей в Антибе. Он умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце, куда был госпитализирован после происшествия.

Смерть россиянина подтвердил и прокурор Граса, сообщив, что местная полиция начала расследование для установления причин трагедии.

Группа компаний «Донстрой» была создана Зеленовым в 1994 году на паритетных началах с девелопером Максимом Блажко.

Ранее, 28 ноября, пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов подтвердил «Известиям» гибель в авиакатастрофе в Монако Вячеслава Тарана — бизнесмена и основателя ГК Forex Club, предоставляющей услуги в сфере интернет-трейдинга. Крушение произошло 25 ноября на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.

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