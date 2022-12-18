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Захарова анонсировала ответ МИДа в связи с заявлением посла ФРГ

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Министерство иностранных дел России 19 декабря объявит о своих дальнейших действиях в ответ на заявление посла Германии в РФ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 18 декабря.

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Днем ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр перед началом рождественского концерта в столичном кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла выступил со словами критики в адрес России за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, обвинив Москву в агрессии.

«У меня даже нет сомнений, что завтра, в понедельник, когда начнется рабочая неделя, соответствующие шаги будут предприняты по нашей внешнеполитической линии», — отметила Захарова.

Она добавила, что подобные антироссийские заявления присущи не только послу Германии, но и в целом всему политическому руководству ФРГ, которое, по ее словам, «вышло из каких-либо берегов разума».

В качестве примера Захарова напомнила о высказываниях министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая 17 декабря выступила против прекращения огня в зоне украинского конфликта на российских условиях.

Бербок, в частности, заявила, что такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». Она также отметила, что у нее нет надежды на скорое прекращение огня. При этом виновником в данной ситуации, по ее мнению, является президент РФ Владимир Путин, которому, как считает глава ведомства, нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении».

14 декабря пользователи Twitter раскритиковали Бербок за слова о том, что Россия якобы «хочет сломить украинцев». Как отметил один из комментаторов, он хотел бы, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. А она, в свою очередь, по ощущениям немцев, «всё время думает о Путине».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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