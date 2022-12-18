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Золотая дуэль: Аргентина победила Францию в «матче века»

Месси и Мбаппе стали главными героями чемпионата мира по футболу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund
В Катаре победой сборной Аргентины завершился финальный матч Чемпионата мира 2022. Матч уже называют «выдающимся», в третий раз в истории кубка мира решающий гол был забит в серии пенальти после дополнительного времени. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
На дороге к финалу французы обыграли Англию, Марокко, Тунис, Польшу, Австралию и Данию
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Фото: Getty Images/Danehouse/Alex Livesey
ЧМ-2022 стал рекордсменом по количеству забитых голов. На мундиале суммарно было забито 172 гола, что на один больше, чем в 2014 во Франции
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Фото: Getty Images/Julian Finney
До этого турнира у Аргентины и Франции было по два чемпионских титула. Второй Аргентине принес в 1986-м Диего Марадона, сотворивший вошедшие в историю «Руку Бога» и «Мяч века» со слаломом из центра поля
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Фото: Getty Images/Soccrates Images
За игрой наблюдали миллиарды людей по всему миру. Матч посетили почти 89 тыс. зрителей
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cao Can
Поддержать национальную сборную приехал лично президент Франции Эммануэль Макрон
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Фото: Global Look Press/Lan Hongguang
Первое «ура» на стадионе раздалось на 23-й минуте
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Фото: Global Look Press/dpa/Tom Weller
Франция после поражения в серии пенальти уступила первое место и передала завоеванный ей на ЧМ-2018 титул чемпиона мира
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Сборная Аргентины стала четвертой в истории, завоевавшей минимум три титула чемпиона мира
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Zijian
Церемония награждения стала настоящим праздником для всех, кто наблюдал за матчем
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch
Месси переиграл Льориса и обошел Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022
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Фото: Getty Images/Catherine Ivill
В ходе матча желтые карточки в сборной Франции получили Адриан Рабьо, Маркус Тюрам и Оливье Жиру
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Фото: Global Look Press/XinHua/Pan Yulong
Сборная Франции не смогла нанести команде противника ни одного удара в первом тайме, поэтому еще до перерыва на поле выпустили Маркуса Тюрама и Рандаля Коло Муани
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Фото: Global Look Press/Wang Lili/XinHua
Месси стал первым в истории игроком, который забил мяч на всех этапах одного чемпионата
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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Ming
Роковыми серии пенальти стали для французов Орельена Тчуамени и Кингсли Комана
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Форвард Килиан Мбаппе, фаворит многих болельщиков сборной Франции, обеспечил своей команде все три гола, два из которых с пенальти
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Фото: Global Look Press/dpa/Tom Weller
Лионель Месси признан лучшим футболистом всего турнира. Для игрока эта попытка дотянуться до кубка стала пятой в карьере
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch
По мнению зрителей, прошедший финал войдет в историю
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