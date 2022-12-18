Золотая дуэль: Аргентина победила Францию в «матче века»

В Катаре победой сборной Аргентины завершился финальный матч Чемпионата мира 2022. Матч уже называют «выдающимся», в третий раз в истории кубка мира решающий гол был забит в серии пенальти после дополнительного времени. Подробности — в фотогалерее «Известий»