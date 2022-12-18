Офицер НАТО сообщил о боязни ВСУ повторного удара по Киеву

Власти и Вооруженные силы Украины (ВСУ) опасаются повторного удара российской армии по Киеву, так как он может подтолкнуть Запад к переговорам. Об этом написал 17 декабря ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Специалист признал, что поражение критической инфраструктуры Украины существенно ослабило страну. Поэтому в случае, если будет начато потенциальное наступление на украинскую столицу, это заставит киевские власти начать диалог с РФ для урегулированию конфликта, заявил Атламазоглу.

После нового удара по Киеву западные союзники президента Украины Владимира Зеленского, которые серьезно устали от боевых действий, также могли бы повлиять на него и оказать давление для возобновления переговоров с Москвой, считает офицер.

Ранее, 6 декабря, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис назвал попытки атак украинской армии на российские аэродромы новым и опасным поворотом в конфликте. Если в дальнейшем Киев повторит подобное, под прицелом будут только военные объекты, считает адмирал. По его оценке, киевский режим будет и дальше отрицать удары по российской территории, но продолжит их наносить.

5 декабря канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs отметил, что действия Североатлантического альянса не должны привести к прямому столкновению с Россией, но при этом они должны надежно сдерживать ее. Политик подчеркнул, что страны НАТО будут выполнять «обещание о том, что нападение на одного союзника является нападением на весь альянс».

29 ноября выступая перед встречей глав МИД стран НАТО, генсек военного блока Йенс Столтенберг отметил, что Украине был нанесен колоссальный урон российскими ракетными ударами, для чего НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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