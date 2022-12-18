Теннисист Рублев проиграл греку Циципасу в финале турнира в Абу-Даби
Российский теннисист Андрей Рублев 17 декабря проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», счет матча составил 2:6, 6:4, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
Призовой фонд турнира в столице Объединенных Арабских Эмиратов составляет $250 тыс.
Ранее, 19 ноября, стало известно, что Рублев победил грека Циципаса в матче третьего тура группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине и вышел в полуфинал. В трех сетах он выиграл у Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2 и со второго места вышел из красной группы в плей-офф.
20 ноября российский теннисист проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинале итогового турнира ATP. Рублев уступил норвежцу в двух сетах — 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
16 октября сообщалось, что Андрей Рублев выиграл турнир в испанском Хихоне. В финале спортсмен не оставил шансов американцу Себастьяну Корде. Он победил в двух сетах — 6:2, 6:3. На пути к решающему матчу россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола и австрийца Доминика Тима.