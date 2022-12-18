Кадыров написал пост на китайском языке и призвал исламский мир объединиться против НАТО
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- Кадыров написал пост на китайском языке и призвал исламский мир объединиться против НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 декабря написал пост на китайском языке и призвал исламский мир объединиться против НАТО.
«Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага», — написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал не позволять НАТО диктовать условия, иначе альянс «в мгновение ока растопчет вашу родину». По словам Кадырова, Североатлантический альянс уже сейчас угрожает существованию всего мира.
Глава Чечни обвинил США и Европу в развязывании десятков войн и военных переворотов.
«Теперь они принесли с собой еще более страшную угрозу уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций в течение человеческого существования. Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать», — заявил Кадыров.
16 декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что страны НАТО выступают как сторона конфликта на Украине.
За день до этого бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о том, что у США и Европы нет мирных инициатив по Украине, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий.
2 декабря официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что США своим неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру. По его словам, Соединенные Штаты полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков. Лицзянь отметил, что Вашингтон является мастером дипломатии принуждения: угрозы применения силы, экономические санкции, политическая изоляция.
Ранее, 24 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что всё больше фактов говорит о том, что на Украине идет противостояние России и НАТО.