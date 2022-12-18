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Зеленский выступил за проведение саммита для достижения мира

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Фото: REUTERS/Pavlo Podufalov
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта в стране.

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«Я анонсирую инициативу провести этой зимой глобальный саммит по формуле мира, чтобы объединить все нации в стремлении к миру», — сказал он в видеообращении в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Просьба Зеленского выступить с данным посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре была отклонена ФИФА 16 декабря. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. Как сообщал тогда CNN со ссылкой на источник, в Киеве были удивлены отказом ФИФА.

Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за принятое решение и объявил о намерении распространить видео вне зависимости от решения футбольной организации.

Ранее, 12 декабря, Зеленский предложил президенту США Джо Байдену созвать глобальный саммит мира. По его словам, целью такого саммита должна стать координация международных усилий по завершению боевых действий на Украине.

До этого, 8 декабря, Песков, говоря о сроках окончания конфликта на Украине, отметил, что «Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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