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В Совфеде оценили высказывание Блэка о проигрыше Украины в конфликте с РФ

Сенатор СФ Ковитиди: в погоне за сверхприбылями от конфликта на Украине США забыли о национальных интересах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объективное мнение экс-полковника армии США Ричарда Блэка о том, что в противостоянии с Россией Украина проиграла, должно отрезвить горячие головы в Белом доме. Об этом 18 декабря «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Сенатор подчеркнула, что в погоне за сверхприбылями от конфликта на Украине некоторые американские и европейские лидеры напрочь забыли о национальных интересах возглавляемых ими государств.

«Даже за океаном уже понимают, что развязанная США бойня привела лишь к уничтожению «целого поколения украинцев, <...> которых тысячами бросают в котел смерти в Бахмуте (Артемовске. — Ред.)», — сказала она.

По словам Ковитиди, факт того, что украинское население слишком мало, чтобы восполнить системно растущие потери своей армии, требует от США мужества в осознании бесперспективности сегодняшнего противостояния с Россией.

Она подчеркнула, что конфликт на Украине становится опасным прежде всего для НАТО, а особенно для США. Вооружая Украину, Вашингтон разоружает НАТО, нанося вред оборонной безопасности всего Североатлантического альянса, заявила сенатор.

«Зарубежные партнеры США, в том числе Китай и Северная Корея, наблюдают за тем, как, вооружая Украину, НАТО системно истощает запасы собственного вооружения, в частности наземного оружия, создавая недопустимый для альянса дефицит переносных ракетных комплексов, танков и снарядов», — пояснила Ковитиди.

Днем ранее Блэк заявил, что Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии нечем и неоткуда. По его словам, США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают другие страны.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Тогда же Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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