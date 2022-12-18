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В Москве в воскресенье откроется первый съезд Российского движения детей и молодежи

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Первый съезд российского движения детей и молодежи будет проведен с 18 по 20 декабря в Москве. В его ходе будут определены название движения, направления деятельности, а также сформулированы миссия и ценности.

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Предполагается, что участие в съезде примут представители всех 89 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В столицу из каждого региона прибыли по 16 делегатов: 13 детей, два педагога-наставника и председатель. Всего в съезде примут участие почти 1,5 тыс. представителей регионов.

В рамках мероприятия, которое примет московский «Манеж», будут организованы дискуссионные площадки по разным темам: «Наука и технологии», «Здоровый образ жизни», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Медиа и коммуникации», «Волонтерство и добровольчество».

Ранее, 13 декабря, стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления движения детей и молодежи.

Тогда же стало известно, что в Ростовской области в 2023 году планируют открыть две уникальные площадки для реализации молодежных инициатив. Как рассказал губернатор Василий Голубев, на базе данных площадок будут сочетаться наука и искусство, творчество и бизнес.

Закон о создании движения российский лидер подписал 14 июля. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.

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