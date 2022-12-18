Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Министерства обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин в воскресенье, 18 декабря.

Он также рассказал и о других запланированных встречах и поездках российского лидера.

Так, в график Путина на следующей неделе входят проведение заседания Госсовета по вопросам молодежной политики, вручение госнаград и посещение Минска.

О поездке президента России в белорусскую столицу говорится и на официальном сайте Кремля.

«По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом», — написано в сообщении.

16 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Минске. Он отметил, что лидеры стран поговорят об экономическом сотрудничестве и затронут интеграционную проблематику России и Белоруссии.

Предыдущий разговор президентов России и Белоруссии состоялся 2 декабря. Они обсудили ситуацию в мире и по периметру двух стран, детально остановившись на обстановке, которая складывается на границах. Тогда же сообщалось, что Путин и Лукашенко условились продолжить личные контакты, а именно провести встречу позднее в этом месяце.