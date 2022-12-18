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Застрявшие в Египте россияне рассказали о возвращении на родину

Вернувшиеся из Египта в Россию туристы рассказали о том, как застряли в чужой стране и смогли вернуться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Застрявшие в Египте россияне из-за запрета для перелетов авиакомпании iFly в воздушном пространстве Иордании рассказали «Известиям» 18 декабря о своем возвращении домой.

Пассажирка Анна сообщила, что турфирма на три дня продлила им отпуск, заселив в неплохой отель.

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«Пятизвездочный отель, всё включено — всё, как и положено. Условия, правда, были хуже того отеля (в который Анна заселялась изначально. — Ред.). <…> Нам в любом случае было намного лучше, чем тем людям, которые просидели двое суток в московском аэропорту и поехали домой», — сказала женщина.

Туристка Виктория подтвердила, что с размещением в отель на период ожидания вылета из Египта проблем не было.

«Они нас взяли из нашего отеля, перевезли нас в примерно такой же — «пятерку», — заявила она.

Россиянка отметила, что новый вылет она ждала сутки.

«Позвонили, сказали, что за нами приезжают, приехали за нами в отель на автобусе через два часа после заявленного времени», — уточнила Виктория.

Однако в аэропорту, со слов женщины, возникли сложности: сотрудники аэропорта заявили, что в списках Виктории нет.

«В итоге мы сидели, ждали до двух часов ночи, и потом нас добавили в список. Так как мы с ребенком, нас пустили, так как были свободные места. И вот мы прилетели. Всё, мы здесь», — поделилась россиянка.

Ранее в этот день застрявшие в Египте туристы вернулись в Санкт-Петербург.

С 15 декабря авиакомпания iFly отменила и перенесла все свои рейсы по причине ограничений для российских авиаперевозчиков на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, а его в свою очередь невозможно получить из-за санкций.

После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но специалисты Росавиации обнаружили недостатки в документе об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через пространство этой страны.

Из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly в Египте застряло порядка 150 человек. 17 декабря туроператор Fun&Sun сообщил о том, что застрявших в Египте клиентов вывезут рейсами Red Wings.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить.

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