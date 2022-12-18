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NYT: США помешали Украине совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

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Власти Киева планировали и пытались осуществить атаку на главу Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, однако этому попытались помешать США. Об этом сообщила 17 декабря газета The New York Times.

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Как пишет издание, когда чиновники в США узнали, что Герасимов планирует поездку на линию фронта, они скрыли данную информацию от Украины.

«Чиновники беспокоились, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией. Однако украинцы все равно узнали о поездке», — пишет газета.

По данным СМИ, Вашингтон сразу не попросил Киев отменить атаку, но там заявили, что она уже началась. При этом газета не указывает, в каком месяце произошли данные события.

«Мы подумали: эй, это уже слишком. Сообщение пришло слишком поздно. В результате удара погибли десятки россиян. Генерал Герасимов не был одним из них», — цитирует издание осведомленного собеседника.

В июле сообщалось, что Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации. Он заслушал командующих о применении сил в ходе спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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