Власти Киева планировали и пытались осуществить атаку на главу Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, однако этому попытались помешать США. Об этом сообщила 17 декабря газета The New York Times.

Как пишет издание, когда чиновники в США узнали, что Герасимов планирует поездку на линию фронта, они скрыли данную информацию от Украины.

«Чиновники беспокоились, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией. Однако украинцы все равно узнали о поездке», — пишет газета.

По данным СМИ, Вашингтон сразу не попросил Киев отменить атаку, но там заявили, что она уже началась. При этом газета не указывает, в каком месяце произошли данные события.

«Мы подумали: эй, это уже слишком. Сообщение пришло слишком поздно. В результате удара погибли десятки россиян. Генерал Герасимов не был одним из них», — цитирует издание осведомленного собеседника.

В июле сообщалось, что Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации. Он заслушал командующих о применении сил в ходе спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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