TEZ Tour вывезет застрявших в Хургаде россиян альтернативными рейсами 18 декабря

Туристический оператор TEZ Tour планирует вывезти около 350 россиян, застрявших в египетской Хургаде из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, альтернативными рейсами. Об этом сообщили представители компании в воскресенье, 18 декабря.

Там отметили, что вылет в Россию состоится уже сегодня вечером.

«Вот семь страниц со списками туристов, вылет сегодня в 20:00 (по местному времени, 21:00 мск)», — сказал «РИА Новости» представитель турфирмы.

Ранее в этот день первая группа российских туристов, которые не могли покинуть Египет рейсами iFly, прибыла в Санкт-Петербург.

С 15 декабря iFly отменила и перенесла все свои рейсы по причине ограничений для российских авиаперевозчиков на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, а его в свою очередь невозможно получить из-за санкций.

После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, однако специалисты Росавиации обнаружили недостатки в документе об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через пространство этой страны.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить.