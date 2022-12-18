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Собянин заявил об отсутствии сбоев в работе общественного транспорта из-за снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Общественный транспорт в Москве работает без серьезных сбоев. Об этом написал в воскресенье, 18 декабря, мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил также, что коммунальными службами столицы делается все возможное для устранения последствий сильного снегопада, накрывшего город.

«Все службы работают в плановом порядке. Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев», — написал мэр.

О стабильной дорожной ситуации заявили и в столичном Департаменте транспорта.

«Дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. МЦК, открытые линии метро, наземный городской транспорт работают штатно», — говорится в сообщении Дептранса.

Отмечается также, что заторы на дорогах не превышают 5-6 баллов.

В ведомстве рекомендуют выбирать для поездок по городу метро, МЦК и МЦД.

За ситуацией на дорогах в Москве следит ситуационный центр ЦОДД. 21 экипаж Дорожного патруля работает на МКАД, уже помогли более 25 грузовым машинам.

Ранее в этот день в Москве из-за сильного снегопада был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами рекордное количество осадков. Так, за минувшие сутки в Москве выпала практически 1/3 месячной нормы осадков, а в Московской области — 50%.

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