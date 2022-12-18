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Замела метелица: в Москве продолжается рекордный снегопад

Синоптики называют его сильнейшим с 1941 года
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
17 и 18 декабря в Москве наблюдаются рекордные снегопады. По словам синоптиков, последний раз столь сильная метель наблюдалась в 1941 году. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Коммунальные службы и обычные москвичи убирают сугробы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Метеорологи считают, что если снег продолжит падать до вечера 18 декабря, то есть шанс побить и рекорд 1879 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Уже к вечеру 17 декабря уровень снега в Москве достиг 33-38 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
За ночь с 17 на 18 декабря в столице выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Как отметили ученые, всего с начала зимы в Москве выпало 77 мм снега, это полторы месячных нормы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Глава ЖКХ Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Как отмечают синоптики, в Московской области ситуация с осадками еще более сложная, в отдельных районах выпало уже две месячных нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Уборка снега на площадях и улицах столицы идет ударными темпами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Для уборки снега в Москве были задействованы 10 тысяч единиц техники и свыше 80 тысяч сотрудников ЖКХ города
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